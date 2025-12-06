Опасная ситуация в Запорожье

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) этой ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты», — указано в сообщении.

Как уточняется, переход на резервные источники прошел штатно: дизель-генераторы были автоматически введены в работу для обеспечения собственных нужд объекта. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. Персонал в непрерывном режиме контролировал параметры оборудования.

К настоящему моменту внешнее питание станции восстановлено по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения внешних линий устанавливаются.

На станции подчеркнули, что пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушались. Радиационный фон в санитарно-защитной зоне и районе наблюдения остается в пределах естественных значений, угрозы для персонала и населения нет.

Работа ЗАЭС продолжается в соответствии с требованиями безопасности, ситуация полностью контролируется.