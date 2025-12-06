USD 1.7000
Опасная ситуация в Запорожье

11:20 1059

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) этой ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты», — указано в сообщении.

Как уточняется, переход на резервные источники прошел штатно: дизель-генераторы были автоматически введены в работу для обеспечения собственных нужд объекта. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. Персонал в непрерывном режиме контролировал параметры оборудования.

К настоящему моменту внешнее питание станции восстановлено по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения внешних линий устанавливаются.

На станции подчеркнули, что пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушались. Радиационный фон в санитарно-защитной зоне и районе наблюдения остается в пределах естественных значений, угрозы для персонала и населения нет.

Работа ЗАЭС продолжается в соответствии с требованиями безопасности, ситуация полностью контролируется.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1082
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3244
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 286
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 438
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 504
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1295
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3574
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1815
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6529
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5409

