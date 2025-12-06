USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Участники I заседания министров ОТГ посетили центры DOST

фото
11:20 296

Участники первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего в Азербайджане, ознакомились с работой Центра DOST №1.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал гостей о деятельности агентства DOST и центров DOST, созданных по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года.

Было подчеркнуто, что «концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, обеспечивает предоставление государственных социальных услуг по принципу «единого окна», оперативно, прозрачно и в соответствии с интересами граждан. Гостям сообщили о преимуществах и международных успехах концепции DOST».

Участники первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ также посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST. Было отмечено, что «по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Центре проводятся работы по развитию творческого потенциала представителей социально уязвимых групп населения».

Гостям представили творческий процесс, реализуемый в учреждении, и изделия ручной работы, изготовленные здесь. Кроме того, для них была подготовлена концертная программа с участием преподавателей и бенефициаров Центра.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1082
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3244
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 287
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 440
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 507
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1297
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3574
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1816
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6529
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5411

ЭТО ВАЖНО

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1082
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3244
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 287
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 440
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 507
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1297
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3574
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1816
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6529
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5411
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться