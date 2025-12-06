Участники I заседания министров ОТГ посетили центры DOST

Участники первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего в Азербайджане, ознакомились с работой Центра DOST №1.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал гостей о деятельности агентства DOST и центров DOST, созданных по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года.

Было подчеркнуто, что «концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, обеспечивает предоставление государственных социальных услуг по принципу «единого окна», оперативно, прозрачно и в соответствии с интересами граждан. Гостям сообщили о преимуществах и международных успехах концепции DOST».

Участники первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ также посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST. Было отмечено, что «по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Центре проводятся работы по развитию творческого потенциала представителей социально уязвимых групп населения».

Гостям представили творческий процесс, реализуемый в учреждении, и изделия ручной работы, изготовленные здесь. Кроме того, для них была подготовлена концертная программа с участием преподавателей и бенефициаров Центра.