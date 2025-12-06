Канада протягивает руку Сирии

Канада исключила Сирию из своего списка государств, поддерживающих терроризм, и отменила статус «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS) как террористической организации, присоединившись к списку стран, ослабляющих санкции в отношении Дамаска, сообщает Agence France-Presse.

Эти шаги были предприняты «в соответствии с недавними решениями, принятыми нашими союзниками, включая Великобританию и Соединенные Штаты, и являются продолжением усилий сирийского переходного правительства по укреплению стабильности в Сирии», говорится в сообщении МИД Канады.

При этом внешнеполитическое ведомство заявило, что Канада сохраняет санкции в отношении 56 сирийских граждан, включая бывших чиновников экс-президента Башара Асада и членов его семьи.