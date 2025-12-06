USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Эмин Амруллаев в Грузии

фото
11:32 429

5 декабря делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в рамках визита в Грузию встретилась с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Мариам Лашхи.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере науки и образования, особенно на уровне общего и высшего образования.

Также 5 декабря делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет – два ведущих высших учебных заведения Грузии.

В ходе визита министр науки и образования ознакомился с лабораториями и материально-технической базой указанных вузов, а также обсудил возможности сотрудничества в сфере высшего образования.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1085
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3244
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 287
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 440
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 507
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1300
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3574
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1817
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6530
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5412

