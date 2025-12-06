Эмин Амруллаев в Грузии

5 декабря делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в рамках визита в Грузию встретилась с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Мариам Лашхи.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере науки и образования, особенно на уровне общего и высшего образования.

Также 5 декабря делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет – два ведущих высших учебных заведения Грузии.

В ходе визита министр науки и образования ознакомился с лабораториями и материально-технической базой указанных вузов, а также обсудил возможности сотрудничества в сфере высшего образования.