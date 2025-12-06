Делегация Минздрава Азербайджана в Латвии

Как сообщалось ранее, делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым посетила столицу Латвии город Ригу. В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских центров и высших учебных заведений Латвии.

Азербайджанская делегация встретилась с руководством Рижской международной школой экономики и делового администрирования (RISEBA). Гостям была предоставлена информация о том, что RISEBA, основанная в 1992 году, является одним из самых больших частных учебных заведений высшего образования в Латвии. Помимо этого, RISEBA активно сотрудничает с университетами и организациями по всему миру, а также предлагает разнообразные программы обучения, позволяющие студентам выбрать направление, соответствующее их интересам и профессиональным целям.

Затем делегация посетила Клинику неотложной помощи и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы, а также Больницу травматологии и ортопедии. В ходе встреч обсуждались инфраструктура больниц, применение инновационных медицинских технологий и возможности обмена опытом в области травматологии, ортопедии и неотложной помощи.