Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Делегация Минздрава Азербайджана в Латвии

Делегация Министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью медучреждений и университетов Латвии.

Как сообщалось ранее, делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым посетила столицу Латвии город Ригу. В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских центров и высших учебных заведений Латвии.

Азербайджанская делегация встретилась с руководством Рижской международной школой экономики и делового администрирования (RISEBA). Гостям была предоставлена информация о том, что RISEBA, основанная в 1992 году, является одним из самых больших частных учебных заведений высшего образования в Латвии. Помимо этого, RISEBA активно сотрудничает с университетами и организациями по всему миру, а также предлагает разнообразные программы обучения, позволяющие студентам выбрать направление, соответствующее их интересам и профессиональным целям.

Затем делегация посетила Клинику неотложной помощи и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы, а также Больницу травматологии и ортопедии. В ходе встреч обсуждались инфраструктура больниц, применение инновационных медицинских технологий и возможности обмена опытом в области травматологии, ортопедии и неотложной помощи.

Гости также ознакомились с деятельностью ведущей латвийской фармацевтической компании Grindeks. Были оценены перспективы сотрудничества в области фармацевтического производства, контроля качества, безопасности лекарственных средств и разработки новых лекарственных средств.

Встречи прошли в Центре технологий медицинского образования Рижского университета им. Паулса Страдыня, на факультете медицины и естественных наук Латвийского университета, а также в Детской клинической университетской больнице.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам модернизации медицинского образования, совместного обучения в симуляционных центрах, научного сотрудничества в области педиатрии.

В лаборатории Э. Гулбиса делегация встретилась с представителями Латвийской ассоциации работодателей здравоохранения (VADDA). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в организации лабораторных услуг, расширения диагностических возможностей и применения современных лабораторных стандартов.

Визит сыграет важную роль в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в области медицинской науки, клинической практики и услуг здравоохранения.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1086
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3244
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 287
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 441
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 509
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1300
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3574
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1818
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6530
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5412

