Эрнандес руководил Гондурасом восемь лет. Его обвиняли в содействии транспортировке в Соединенные Штаты 400 тонн кокаина. В феврале 2022 года, всего через две недели после завершения его президентского срока, Эрнандеса арестовали и экстрадировали в США. В прошлом году американский суд приговорил его к 45 годам тюремного заключения, и вот теперь Трамп подарил ему свободу.

Комментируя этот шаг, британская газета The Guardian справедливо отметила: «Этот факт доказывает, что борьба Трампа с наркотиками построена на лжи и лицемерии».

В отличие от Мадуро, деятельность Эрнандеса в сфере наркоторговли была подтверждена многочисленными фактами. Многие эксперты считают его более опасной фигурой, чем даже глава картеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо. Бывший руководитель Управления по борьбе с наркотиками США Майкл Вирджил подчеркнул:

«Если взглянуть на Пабло Эскобара и Эль Чапо, они были крупными наркоторговцами, но никогда не становились президентами. - И добавил. - Трамп пытается свергнуть Мадуро, а Эрнандеса помилует. Это лицемерие».

Помилование Эрнандеса в сочетании с антинаркотической риторикой Трампа, используемой для оказания давления на независимых лидеров Латинской Америки, – очередное доказательство того, что политика Белого дома больше не опирается на факты, а подчинена лишь грубой силе, требующей от всех забыть очевидное и отказаться от здравого смысла.

Заместитель министра иностранных дел Гондураса Торрес Селайя так и написал в социальных сетях: «Соединенные Штаты освободили худшего наркоторговца и убийцу в нашей истории». Причем произошло это на фоне самых напряженных за последние годы президентских выборов в Гондурасе, и Трамп фактически вмешался в избирательный процесс, обозначив свою поддержку соратнику Эрнандеса - Насри Асфуре.

30 ноября, в день освобождения Эрнандеса, в Гондурасе прошли выборы президента и парламента. Основная борьба развернулась между тремя кандидатами. На кресло президента претендовали бывший мэр Тегусигальпы Насри Асфура, представляющий Национальную партию Эрнандеса, бывший спортивный журналист, ведущий и бизнесмен Сальвадор Насралла, который уже участвовал в выборах 2018 года и фактически победил, но тогда результаты были сфальсифицированы, а протесты подавлены силой, и 60-летняя Рикси Монкада, бывшая министр труда в правительстве действующего президента Сиомары Кастро. Монкада известна левыми взглядами и поддержкой углубления отношений с Кубой и Венесуэлой.