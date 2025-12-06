Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?

Дональд Трамп, без каких-либо доказательств назвавший Николаса Мадуро «наркопрезидентом» и начавший крестовый поход против Венесуэлы, помиловал человека, чья причастность к наркоторговле установлена американским судом, - бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.
Комментируя этот шаг, британская газета The Guardian справедливо отметила: «Этот факт доказывает, что борьба Трампа с наркотиками построена на лжи и лицемерии».
Эрнандес руководил Гондурасом восемь лет. Его обвиняли в содействии транспортировке в Соединенные Штаты 400 тонн кокаина. В феврале 2022 года, всего через две недели после завершения его президентского срока, Эрнандеса арестовали и экстрадировали в США. В прошлом году американский суд приговорил его к 45 годам тюремного заключения, и вот теперь Трамп подарил ему свободу.
В отличие от Мадуро, деятельность Эрнандеса в сфере наркоторговли была подтверждена многочисленными фактами. Многие эксперты считают его более опасной фигурой, чем даже глава картеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо. Бывший руководитель Управления по борьбе с наркотиками США Майкл Вирджил подчеркнул:
«Если взглянуть на Пабло Эскобара и Эль Чапо, они были крупными наркоторговцами, но никогда не становились президентами. - И добавил. - Трамп пытается свергнуть Мадуро, а Эрнандеса помилует. Это лицемерие».
Помилование Эрнандеса в сочетании с антинаркотической риторикой Трампа, используемой для оказания давления на независимых лидеров Латинской Америки, – очередное доказательство того, что политика Белого дома больше не опирается на факты, а подчинена лишь грубой силе, требующей от всех забыть очевидное и отказаться от здравого смысла.
Заместитель министра иностранных дел Гондураса Торрес Селайя так и написал в социальных сетях: «Соединенные Штаты освободили худшего наркоторговца и убийцу в нашей истории». Причем произошло это на фоне самых напряженных за последние годы президентских выборов в Гондурасе, и Трамп фактически вмешался в избирательный процесс, обозначив свою поддержку соратнику Эрнандеса - Насри Асфуре.
30 ноября, в день освобождения Эрнандеса, в Гондурасе прошли выборы президента и парламента. Основная борьба развернулась между тремя кандидатами. На кресло президента претендовали бывший мэр Тегусигальпы Насри Асфура, представляющий Национальную партию Эрнандеса, бывший спортивный журналист, ведущий и бизнесмен Сальвадор Насралла, который уже участвовал в выборах 2018 года и фактически победил, но тогда результаты были сфальсифицированы, а протесты подавлены силой, и 60-летняя Рикси Монкада, бывшая министр труда в правительстве действующего президента Сиомары Кастро. Монкада известна левыми взглядами и поддержкой углубления отношений с Кубой и Венесуэлой.
По данным предварительных опросов, Асфура имел наименьшие шансы. Однако Вашингтон стремится обеспечить победу именно этому претенденту. Трамп заявил, что в случае его поражения Соединенные Штаты прекратят помощь Гондурасу. По словам президента США, победа других кандидатов приведет страну к «большой беде» и «аду». Так институт выборов оказался девальвирован, и решающим стал не голос избирателя, а воля президента другой страны. В глазах Трампа Монкада - «коммунист», Насралла — «скрытый коммунист», а Асфура — единственно приемлемый вариант.
При этом Трамп обещает вместе с Асфурой вести борьбу с наркоторговлей, и это уже чистейший абсурд. Чтобы повлиять на исход выборов, Трамп освобождает из тюрьмы человека, приговоренного в США к 45 годам за наркотрафик, и тем самым укрепляет позиции… политического союзника осужденного.
Хотя голосование состоялось 30 ноября, окончательные результаты еще не объявлены. После подсчета 47 процентов бюллетеней Асфура и Насралла шли практически вровень — около 39 процентов каждый. Затем подсчет остановили, сославшись на технические проблемы. После чего Трамп немедленно заявил:
«Похоже, в Гондурасе пытаются изменить результаты выборов. Если это произойдет, их ждут адские муки!»
Подсчет продолжается, результаты выборов должны объявить в течение 30 дней. Но чем дольше затягивается процесс, тем сильнее давление Трампа. Становится очевидно, что в итоге произойдет именно то, чего добивается президент Дональд Трамп: главой Гондураса объявят ближайшего соратника помилованного «наркопрезидента».