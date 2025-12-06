Миру грозит второй Чернобыль

Укрытие Чернобыльской АЭС утратило свои основные защитные функции, сообщило МАГАТЭ. Агентство заявило, что недавно провело инспекцию объекта и завершило оценку последствий повреждений, вызванных ударом беспилотника в феврале.

По итогам проверки установлено, что способность нового укрытия удерживать возможные выбросы фактически утрачена. На крыше уже выполнен небольшой временный ремонт, однако МАГАТЭ рекомендует продолжить восстановительные работы.

В первые часы полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска вошли на территорию Чернобыльской зоны отчуждения и заняли площадку станции. Украинские подразделения, не имея возможности вести бой в районе с повышенной радиационной опасностью, отошли, чтобы избежать масштабных разрушений и угрозы для персонала.

Во время оккупации сотрудники станции фактически работали в условиях принуждения, без ротаций и полноценного отдыха. МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность тем, что такие условия могут привести к ошибкам и создать риски для ядерной безопасности.

Российские военные также размещались в «Рыжем лесу» — одном из наиболее загрязненных участков зоны, что привело к поднятию радиоактивной пыли и зафиксированным скачкам радиации. Украина и международные эксперты заявляли, что подобные действия демонстрируют игнорирование базовых норм ядерной безопасности.

В дальнейшем, после вывода российских войск, украинская сторона и МАГАТЭ неоднократно фиксировали последствия боевых действий и эпизодических обстрелов в зоне вокруг станции. Хотя прямых повреждений реакторных установок не было, риск нарушения инфраструктуры, обеспечивающей безопасное содержание объекта, остается предметом международного внимания.