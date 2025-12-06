USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Миру грозит второй Чернобыль

Миру грозит второй Чернобыль

12:02

Укрытие Чернобыльской АЭС утратило свои основные защитные функции, сообщило МАГАТЭ. Агентство заявило, что недавно провело инспекцию объекта и завершило оценку последствий повреждений, вызванных ударом беспилотника в феврале.

По итогам проверки установлено, что способность нового укрытия удерживать возможные выбросы фактически утрачена. На крыше уже выполнен небольшой временный ремонт, однако МАГАТЭ рекомендует продолжить восстановительные работы.

В первые часы полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска вошли на территорию Чернобыльской зоны отчуждения и заняли площадку станции. Украинские подразделения, не имея возможности вести бой в районе с повышенной радиационной опасностью, отошли, чтобы избежать масштабных разрушений и угрозы для персонала.

Во время оккупации сотрудники станции фактически работали в условиях принуждения, без ротаций и полноценного отдыха. МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность тем, что такие условия могут привести к ошибкам и создать риски для ядерной безопасности.

Российские военные также размещались в «Рыжем лесу» — одном из наиболее загрязненных участков зоны, что привело к поднятию радиоактивной пыли и зафиксированным скачкам радиации. Украина и международные эксперты заявляли, что подобные действия демонстрируют игнорирование базовых норм ядерной безопасности.

В дальнейшем, после вывода российских войск, украинская сторона и МАГАТЭ неоднократно фиксировали последствия боевых действий и эпизодических обстрелов в зоне вокруг станции. Хотя прямых повреждений реакторных установок не было, риск нарушения инфраструктуры, обеспечивающей безопасное содержание объекта, остается предметом международного внимания.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
11:42
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
12:21
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
01:01
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
5 декабря 2025, 23:18
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину
10:04
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать?
5 декабря 2025, 22:57
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
04:35

