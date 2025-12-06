Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины

Украинские чиновники провели очередной раунд переговоров с США по урегулированию войны России против Украины — стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым. Переговоры были сосредоточены на продвижении реалистичного и действенного пути достижения мира.

5 декабря состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Секретарь СНБО подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета, безопасность граждан и создает стабильную основу для успешного демократического будущего.

В сообщении Умерова отмечается: «Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира».

Отдельно Киев и Вашингтон подчеркнули, что реальный прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать подлинную приверженность миру — в частности, предпринять шаги к деэскалации и прекращению убийств.

Дополнительно была рассмотрена «Программа будущего развития», направленная на обеспечение процесса восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы и долгосрочные проекты реконструкции.

По словам Умерова, обе стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги по прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для реализации комплексного плана восстановления страны, цель которого — сделать Украину сильнее, чем до войны.

Секретарь СНБО добавил, что уже завтра стороны вновь соберутся для продолжения переговоров.

2 декабря Уиткофф и Кушнер провели почти пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. В Кремле заявили, что «компромиссного плана» завершения войны пока нет.

3 декабря заместитель главы ОП Украины Андрей Сибига сообщил, что Вашингтон положительно оценил разговор с Путиным и пригласил украинскую делегацию в США.