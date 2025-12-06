USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился

Президент США Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников. Об этом говорится в новом стратегическом документе США, пишет Reuters.

Администрация Трампа изложила свой подход к одному из самых чувствительных дипломатических вопросов в мире в официальном документе «Стратегия национальной безопасности», опубликованном в пятницу, 5 декабря.

Это происходит в то время, когда Пекин усиливает давление на Тайвань и Японию, развернув на этой неделе корабли в водах, близлежащих к ним.

«Предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом», – говорится в документе.

Это первая такая стратегия, принятая после вступления Трампа в должность в январе.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но являются его ключевым международным партнером и по закону обязаны обеспечивать острову возможность самообороны. Новая стратегия значительно жестче документа 2017 года: тогда Тайвань упоминался трижды в одном предложении в рамках традиционной дипломатической терминологии. 

Нынешняя версия упоминает Тайвань восемь раз в трех абзацах, подчеркивая его стратегическое значение: расположение в ключевых торговых водах, а также доминирование в производстве полупроводников.

«Мы создадим армию, способную предотвратить агрессию в любом месте в цепочке островов, простирающейся от Японии до Юго-Восточной Азии. Но американские военные не могут и не должны делать это самостоятельно. Наши союзники должны активизировать свои усилия и потратить – а что еще важнее - сделать гораздо больше для коллективной обороны», – говорится в заявлении.

Это усилит «способность США и их союзников предотвращать любые попытки захватить Тайвань» или любые другие шаги, которые «сделают невозможной защиту этого острова».

Летом президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин сказал ему, что не будет «двигаться вперед» в отношении Тайваня, пока он – Трамп - остается на посту.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1095
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3247
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 291
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 444
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 514
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1313
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3575
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3171
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1820
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6530
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5414

