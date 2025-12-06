Ты мне - золото, я тебе - Калашников

Глава Судана Абд аль-Фаттах аль-Бурхан предложил России в обмен на поставки оружия создать военно-морскую базу в Порт-Судане, что обеспечит Москве доступ к важнейшим судоходным путям. Суданское правительство, зажатое в тисках гражданской войны, в отчаянии бросает Москве козырь: 25-летний доступ к стратегической военно-морской базе на Красном море. Взамен Хартум требует оружие и открывает доступ к золотым приискам. От сделки ощутимо пахнет нафталином и риском — Москве предлагают не плацдарм, а осажденную крепость. «Жизнь заставит – и не так раскорячишься», - справедливо заметил герой культового фильма о корове в бомболюке стратегического бомбардировщика. Власти Судана находятся сегодня примерно в таком же состоянии: сил для победы над мятежниками из RSF явно не хватает, а, наладив регулярные поставки военной помощи от своих спонсоров из ОАЭ, «Силы быстрого реагирования» катком проходятся по позициям правительственных войск, занимая одну провинцию за другой.

Ирония судьбы заключается в том, что раньше Эмираты вели свою прокси-войну против Судана в партнерстве с Москвой. И главная причиной того, что Кремль согласился на этот мезальянс, крылась в том, что Омар аль-Башир, прежний правитель страны, эту базу российской стороне уже успел пообещать в обмен на военную поддержку своего режима. И непременно разрешил бы ее строительство, поскольку намерения у него в этом отношении были самые серьезные. Российская поддержка, в том числе и оружием и на политическом уровне, была необходима его режиму, царившему в Судане почти 30 лет, как воздух. Но Москва с помощью не успела, и 11 апреля 2019 года Башир был свергнут и отправлен за решетку. А новые власти во главе с Фаттахом аль-Бурханом вопрос с базой для России откровенно заволокитили в надежде, что другие внешние игроки предложат более выгодные условия, уж больно выгодным было стратегическое расположение этой базы. Москву такое положение дел не устроило категорически, и она решила сыграть в Судане свою партию – в партнерстве с Эмиратами, сделав ставку на RSF и их лидера Мухаммада Хамдана Дагло, известного также как Хамидти. Который, будучи деловым партнером «Вагнера», эту базу в Порт-Судане Москве тоже пообещал. После своей победы, разумеется. Так что новое предложение по базе, сделанное правительством Судана Москве, это предложение с историей, с подоплекой – расколоть партнерство РФ и ОАЭ в «суданском кейсе», перетянуть на свою сторону в гражданской войне Кремль, заручиться поддержкой российского «Африканского корпуса» - и немалыми шансами для России на то, что сделка на этот раз все же состоится. Потому что для Москвы это уже вопрос не выгодной стратегии, а спасения репутации и вложений.

Предложение аль-Бурхана — это не просто клочок бумаги с координатами в Порт-Судане. Это полный «пакет отчаяния», который сейчас, возможно, выглядит для Москвы заманчивее, чем когда-либо. Помимо уже упомянутого права на 25 лет размещать до 4 кораблей, включая атомные, и контингент в 300 человек, Хартум готов открыть доступ к главному богатству страны — золоту. Судан, третий по величине производитель золота в Африке, предлагает российским компаниям, читай - структурам, близким к силовому блоку Кремля, выгодные концессии на разработку золотоносных участков. На кону — контроль над стратегическими месторождениями в Красном море и провинции Дарфур, где уже давно и небезуспешно «паслись» группы ЧВК «Вагнер». Для Кремля, чья экономика затянута поясом санкций, такой ресурсный куш перевешивает многие риски. Это не геополитика в чистом виде — это геополитика, конвертированная в твердую валюту. Однако «золотой ключик» предлагается вытащить из пожара, который сам Судан уже не контролирует. Практическая ценность базы в условиях полномасштабной войны стремится к нулю. RSF уже неоднократно демонстрировали способность совершать глубокие рейды и наносить удары по стратегическим объектам. Логистика снабжения такой базы будет висеть на хрупкой ниточке воздушного моста или опасного морского пути, который могут сделать нерабочим несколько удачных атак дронов-камикадзе. Западные эксперты, предрекающие, что база «расширит возможности Москвы применять силу без ограничений», видимо, представляют себе Красное море как тихую заводь. В реальности это будет постоянная борьба за выживание, где главной задачей станет не «проецирование силы», а предотвращение внезапного штурма. Кроме того, такая сделка окончательно интернационализирует конфликт, переведя ситуацию в Судане из гражданской войны в арену прямого столкновения интересов России, ОАЭ, Египта, Турции и Запада.