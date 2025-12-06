Кадыров призвал выступить против российско-украинской войны

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем телеграм-канале обращение после взрыва в бизнес-центре «Грозный-Сити». В видео он призвал народ Украины «выступить против войны с Российской Федерацией».

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. Поэтому выходите и скажите свое слово».

По словам Кадырова, когда украинских военных берут в плен, «они просят, чтобы их не отдавали обратно».

«Будьте осторожны, а то вы потеряете свою нацию полностью. Если в Украине есть хотя бы один мужчина, он должен стать впереди, и за ним должен идти народ», — добавил он.

Кадыров также пригрозил Украине «жестким ответом с завтрашнего дня и в течение недели». По его словам, атаки «будут направлены на террористические объекты».