Болгары спешат на помощь России

Танкер Kairos, вероятно, мог быть подбит украинским морским дроном и сел на мель вблизи болгарского городка Ахтополь – власти Болгарии приказали направить вертолет и катер, чтобы спасти экипаж, однако операции помешал шторм. Об этом сообщило Министерство транспорта и связи Болгарии, которое цитирует Reuters.

В пятницу, 5 декабря, военно-морские силы Болгарии проводили операцию по спасению судна, которое в тот же день вошло в территориальные воды страны, но работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Как утверждают в болгарском министерстве, судно было идентифицировано как танкер Kairos, который на прошлой неделе был поражен в Черном море украинским беспилотником в экономической зоне Турции, а его экипаж - спасен после того, как судно загорелось.

В пятницу, 5 декабря, его заметили службы морского контроля, но он не отвечал на вызовы. После контактов с проплывающими судами и Морским координационным центром в Анкаре было подтверждено, что на борту находились 10 человек, которые позже отправили запрос на эвакуацию.

Для оказания помощи были отправлены пограничная полиция и вертолет ВМС, но судно бросило якорь примерно в одной морской миле к востоку от курортного поселка Ахтополь. Оно находится под постоянным наблюдением из-за сильного ветра.

Болгарское министерство сообщило, что специализированная команда пограничной полиции готова отправиться к судну, а два самолета могут присоединиться к операции, как только погода стабилизируется.