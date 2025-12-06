USD 1.7000
ХАМАС тоже люди

13:20

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, выступая в Дохе, призвал международное сообщество «вести диалог» с представителями радикального движения ХАМАС и афганского «Талибана» для урегулирования конфликтов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Если мы не будем поддерживать с ними (ХАМАС и «Талибан») открытые каналы связи, то ни один из конфликтов, связанных с этими группировками, не будет разрешен», — сказал Аль Тани.

Он заявил, что Катар готов «предоставить платформу» для переговоров сторон, и добавил, что его страна «придерживается нейтралитета».

«Посмотрите, чего мы добились, положив конец самой продолжительной современной войне между США и Афганистаном. Политический офис «Талибана» в Катаре был создан с единственной целью — способствовать посредническим усилиям», — сказал Аль Тани.

