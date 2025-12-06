USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Плодотворные встречи Анара Алиева

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, который находится в нашей стране с визитом для участия в первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ, проходящем в Баку.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев отметил, что Баку «высоко ценит» работу, проводимую Секретариатом ОТГ по укреплению сотрудничества между тюркскими государствами в социальной сфере. Министр подчеркнул важность первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов Организации, проводимого в Азербайджане.

Он отметил успехи социальных реформ, проводимых в нашей стране в последние годы, и заявил о готовности к расширению сотрудничества с государствами-членами и наблюдателями ОТГ, а также к обмену успешным опытом.

Кубанычбек Омуралиев выразил удовлетворение «важными шагами, предпринимаемыми для расширения сотрудничества между тюркскими государствами в сферах труда, занятости и социальной защиты», и отметил, что Секретариат ОТГ и впредь будет оказывать свою поддержку в этой области.

В Министерстве также состоялась встреча с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишикханом, который находится в нашей стране с визитом для участия в первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ.

Анар Алиев подчеркнул, что «благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического союзничества».

Было отмечено, что двусторонние связи «успешно развиваются» также в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Ведат Ишикхан заявил, что успешное сотрудничество между двумя министерствами будет постоянно расширяться также в рамках ОТГ. Он отметил особую важность первого заседании министров труда, занятости и социальной защиты государств-членов Организации, проводимого в Баку под названием «Сотрудничество в сфере труда во имя общего процветания в тюркских государствах», для развития отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам будущего сотрудничества.

