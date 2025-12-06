USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Польша мобилизовала «все силы и средства» из-за России

Польша мобилизовала «все силы и средства» из-за России

Польша мобилизовала «все необходимые силы и средства» из-за активности российской авиации. Об этом в соцсети X сообщило командование ВС Польши.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало все необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что польские истребители поднимались в воздух из-за активности РФ.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства», — объяснили польские военные.

