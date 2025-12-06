Фидан о «тяжелых уроках» Украины

Политика, которую президент США Дональд Трамп намерен реализовать, совпадает с интересами Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан во время своего выступления на XXIII Форуме в Дохе (Катар), пишут турецкие СМИ.

По его словам, Турция в первую очередь выступает за прекращение огня в Украине.

«Мы сталкиваемся со многими трудностями в регионе Евразии. Ситуация остается напряженной в Украине, а также в Газе. В Сирии же процессы начали понемногу стабилизироваться. Политика, которую намерен реализовать Трамп, совпадает с интересами Турции. Мы извлекли очень тяжелые уроки из произошедшего», - отметил Фидан.