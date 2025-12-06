Снимут ли ордер на арест Путина?

USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина и других российских чиновников, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже если в ходе мирных переговоров стороны договорятся о всеобщей амнистии. Об этом пишут Reuters и The Associated Press.

Как заявили представители МУС, расследование, связанное со вторжением РФ в Украину, может быть лишь временно отложено Совбезом ООН.

«Если расследование уже продолжается, мы действуем в соответствии с нашей собственной регуляторной рамкой», — заявила заместитель прокурора Нажат Шамим Хан.

Ранее МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а также бывшего министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего военно-воздушными силами Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

