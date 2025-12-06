В Нахчыване отметили юбилей Юсифа Мамедалиева

В Нахчыване прошел второй день международной конференции «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации», посвященной 120-летию академика Юсифа Мамедалиева. Делегация участников конференции посетила Нахчыванский государственный университет.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент НАНА Иса Габиббейли, член-корреспондент НАНА Севда Мамедалиева и другие участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы и почтили его память. В рамках мероприятия состоялось открытие Учебно-исследовательского центра имени академика Юсифа Мамедалиева на факультете естественных наук и сельского хозяйства Нахчыванского государственного университета. В центре была организована экспозиция «Академик Юсиф Мамедалиев – 120». Основу экспозиции составляют научные и энциклопедические издания, в том числе книги, журналы, а также газетные материалы на четырех языках – азербайджанском, русском, английском и венгерском, отражающие жизнь и научную деятельность ученого.

В организованном в центре уголке под названием «Академик Юсиф Мамедалиев-120» выставлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность выдающегося ученого, патенты, сертификаты, отзывы, письма, полученные в разные годы деятельности. Также представлена выставка резонансных публикаций и патентов, отражающих результаты исследований, проведенных сотрудниками университета в лабораториях центра, достижения и сертификаты студентов, а также диплом «Стипендия имени академика Юсифа Мамедалиева» и дипломы победителей конкурса «Лучшая статья» среди молодых ученых, посвященного академику. Участники мероприятия ознакомились с лабораториями, работающими в центре, и наблюдали за проводимыми экспериментами. На мероприятии, которое продолжилось в здании Консерватории университета, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев приветствовал гостей и отметил, что научные традиции, унаследованные выдающимся химиком, всемирно известным академиком Юсифом Мамедалиевым, являются важным ориентиром для современных исследователей. Этот ориентир осветил путь сотен ученых. Наследие Юсифа Мамедалиева, высоко ценимое общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня подробно изучается в Нахчыванском государственном университете и прививается молодому поколению.

Джейхун Джалилов отметил, что цель мероприятия – не только почтить память ученого, но и взглянуть на большой путь развития, который прошла азербайджанская наука, и более глубоко донести до нового поколения вклад Юсифа Мамедалиева в историю нашей науки. Было подчеркнуто, что в «Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы» модернизация науки и образования, укрепление исследовательской среды, внедрение инновационных подходов и повышение качества подготовки молодых специалистов обозначены как стратегические цели. Реализуемые проекты откроют широкие перспективы для формирования следующего поколения ученых нашей страны и укрепления ее позиций как инновационного центра. В рамках мероприятия дочери академика Севде Мамедалиевой были вручены барельеф работы скульптора, преподавателя университета Эльхана Зейналова и портрет «Академик Юсиф Мамедалиев», написанный заслуженным деятелем искусств Нахчыванской Автономной Республики, деканом факультета искусств Джавидом Исмаиловым.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Симфонический оркестр Нахчыванского государственного университета представил концертную программу под названием «Песни, которые слушал и любил академик Юсиф Мамедалиев». Заслуженный деятель искусств, профессор Севда Мамедалиева в своей речи выразила признательность за заслуги ученых нашего государства и поблагодарила всех, кто внес вклад в организацию мероприятия. В рамках юбилейного мероприятия также состоялось посещение города Ордубада, где родился и вырос выдающийся ученый. Гости присутствовали на открытии памятника академику Юсифу Мамедалиеву в Ордубаде после его реставрации.