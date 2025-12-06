USD 1.7000
В Баку будет изморось, в регионах – ливни

14:20 1119

7 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами возможна изморось, вечером - кратковременные дожди.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако утром, начиная с западных районов, местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах - снег, местами - туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 10-14° тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 4-7° тепла.

Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 1279
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 1485
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 2453
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото
15:33 612
Глава МИД раскритиковал президентов Польши и Украины
Глава МИД раскритиковал президентов Польши и Украины
15:16 1141
У Ирана накипело
У Ирана накипело
15:19 1041
Зеленский о главной цели ударов России по Украине
Зеленский о главной цели ударов России по Украине фото; видео; обновлено 14:42
14:42 3415
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий
12:52 2195
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема; все еще актуально
00:18 3683
Снимут ли ордер на арест Путина?
Снимут ли ордер на арест Путина?
14:12 1473
Польша мобилизовала «все силы и средства» из-за России
Польша мобилизовала «все силы и средства» из-за России
13:45 1137

