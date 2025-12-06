Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе

Первоочередной задачей для международных стабилизационных сил в секторе Газа, формирование которых находится в процессе обсуждения, является пограничное разделение палестинцев и израильтян. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме.

«Мы продолжим вносить вклад в продолжающиеся усилия по установлению мира в Газе. Что касается международных стабилизационных сил, то сейчас ведутся большие дискуссии о том, как сформировать эту структуру, каковы будут конкретные задачи и правила взаимодействия.

Я считаю, что при формулировании миссии этих сил мы должны быть реалистичными и учитывать нюансы, поскольку существуют реальные условия на местах. Нашей первоочередной задачей при развертывании сил должно стать разделение палестинцев и израильтян на границе», — сказал он.

После реализации этой части миссии, по словам Фидана, «можно будет заняться другими вопросами». «Все, что будет делать эта миссия, также будет сопряжено с деятельностью других структур, в частности полиции, которая будет усилена и обучена. Кроме того, у нас будут палестинская местная администрация и совет по вопросам мира. Все эти органы, предположительно, будут работать скоординированно», — отметил министр.

Он добавил, что «когда эта система будет более или менее налажена, можно будет говорить о реалистичных ожиданиях от международной миссии». На данный момент, по его словам, в контексте вопроса о формировании стабилизационных сил «существует большая проблема», заключающаяся в том, «какие страны и в каком объеме и формате будут вносить свой вклад».

5 декабря портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует до 25 декабря объявить о начале реализации второго этапа его плана по урегулированию в секторе Газа.

Как сообщил портал, Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, в частности, согласились на то, чтобы их военнослужащие вошли в состав международных стабилизационных сил. Представители США, Катара и Турции обсуждают с ХАМАС договоренности относительно начала разоружения этого движения и уменьшения его контроля над сектором Газа.

Израиль и ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

Трамп ранее заявлял, что возглавит «Совет мира», который должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров «очень важных и очень уважаемых государств».