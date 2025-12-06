Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое

Азербайджан прилагает все возможные усилия для продвижения мирной повестки в отношениях с Арменией, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на международном форуме в Дохе. Он подчеркнул важность продолжения процесса нормализации.

«Мы делаем все возможное для продвижения мирной повестки. Вместе с тем нам необходима поддержка международного сообщества. Как ее следует направлять? Прежде всего требуется политическая поддержка и политическая воля», — заявил Гаджиев.

Он призвал международных партнеров воздерживаться от заявлений, способных навредить мирному процессу:

«Поддержите нас, чтобы мы могли двигаться вперед. Иногда мы видим элементы в политических заявлениях, которые тянут нас назад. Это мой призыв — к международным СМИ, академическому сообществу и аналитическим центрам. Есть исследования, которые возвращают нас в прошлое, а этого быть не должно. Мы смотрим в будущее. Мы знаем о существующих сложностях, но давайте сосредоточимся на мирной повестке и работать для ее достижения».

Гаджиев также отметил, что Баку и Ереван формируют новый статус-кво на Южном Кавказе.

«Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво в регионе», — сказал он на Дохийской конференции в Катаре.

По его словам, многие мирные соглашения в мире не приводили к результатам, поскольку стороны ослабляли усилия после их подписания.

«Азербайджан и Армения стараются избежать подобного сценария. Обе стороны понимают, что мир — это процесс, требующий постоянной работы», — подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что Баку и Ереван поддерживают постоянный контакт и продвигают реализацию уже достигнутых договоренностей.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на саммите в Дохе заявил, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном стало «большим успехом, изменившим всю атмосферу» на Южном Кавказе.

«Теперь мы обсуждаем не сам конфликт, а то, как укрепить мир и институционализировать его», — подчеркнул он. По словам Григоряна, будущая ратификация соглашения и разблокирование коммуникаций в регионе являются частью процесса закрепления договорённостей, достигнутых в Вашингтоне.