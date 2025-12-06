USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Глава МИД раскритиковал президентов Польши и Украины

15:16 1143

Президенты Украины и Польши уклоняются от встречи друг с другом, несмотря на тесные союзнические отношения между странами. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польскому изданию RMF раскритиковал обоих лидеров.

Как отмечает RMF, не так давно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «требует симметрии» в отношениях с Украиной и «ожидает, что президент Владимир Зеленский выразит свою благодарность» полякам за полученную поддержку и сам приедет в Варшаву на встречу с ним.

Вместе с тем RMF напоминает, что Зеленский неоднократно публично благодарил Польшу за поддержку. Но, с другой стороны, президент Украины во время своих заграничных командировок регулярно пересекает территорию Польши, но до сих пор ни разу не встречался с новым польским президентом.

Именно такое поведение обоих политиков раскритиковал главный дипломат Польши.

«Такое назойливое вымогательство извинений, почестей в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение. Но, с другой стороны, у президента Зеленского корона с головы не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец», - заявил Сикорский. 

На замечание журналиста, что по правилам дипломатии новоизбранный президент посещает «старшего» коллегу, а не наоборот, глава МИД ответил, что в условиях войны действуют свои правила.

«Надеюсь, это не повод демонстрировать нашу неприязнь к стране, которая храбро борется и держит войска [президента РФ Владимира] Путина подальше от наших границ», - добавил Сикорский. 

