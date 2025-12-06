У Ирана накипело

Предполагаемые претензии ОАЭ на острова Персидского залива могут быть связаны с «более широкими региональными амбициями» Абу-Даби и «альянсами с колониальными державами», заявил старший советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Он подчеркнул, что «терпение иранского народа не безгранично», и отметил «необходимость четко заявить о том, чего до сих пор избегали публично».

«Мы должны спросить правительство ОАЭ, что вы делали в Йемене? Вы также заинтересованы в праве собственности на Баб-эль-Мандебский пролив? Почему вы оккупировали остров Сокотра и как это связано с морскими амбициями США? Вы также претендуете на право собственности на этот остров и Ормузский пролив?

Из-за вашей экспансионистской политики пролилась кровь десятков тысяч мусульман в Йемене, а теперь и в Судане. Теперь мы должны спросить: чего хотят ОАЭ в Судане и почему вы действуете таким образом, который способствует разделению этой страны?» - отметил он.

Велаяти задался вопросом, сотрудничают ли ОАЭ с Великобританией в Судане и почему многие аналитики воспринимают их действия как попытку создать «бредовую транснациональную империю».

«Являются ли неоднократные необоснованные претензии в отношении островов Ирана также частью этого сотрудничества с колониальными державами? Как кто-либо может претендовать на владение островом Абу-Муса, который принадлежал Ирану за тысячи лет до образования ОАЭ? Терпение иранского народа не безгранично», - добавил он.