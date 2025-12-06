Маск: Евросоюз действует как Штази

Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР (Штази).

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

«Разбуженные ЕС комиссары «Штази» скоро поймут значение «эффекта Стрейзанд», - написал Маск на своей странице в соцсети X, имея в виду социальный феномен, когда информация, подвергающаяся цензуре, распространяется шире.