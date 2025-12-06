Воздушная тревога в Польше

Утром 6 декабря в польском городе Любартов, что в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной тревоги после получения предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха. Об этом пишет RMF24.

Как сообщил мэр города Кшиштоф Пашник, сигнал тревоги был активирован на основании полученной от Районного кризисного центра информации в связи с российским обстрелом украинских регионов.

После проведенных проверок, в которых участвовали также службы в Люблине, угроза не подтвердилась, и тревога была отменена через почти полтора часа.

Позднее в Любартском повете Люблинского воеводства Польши официально объяснили причины утренней активации сирен воздушной тревоги, которая, как оказалось, была ложной.

В заявлении, обнародованном уездными властями, инцидент назвали следствием «человеческой ошибки» и непроверенной информации.

Сирены прозвучали около 05:30 утра 6 декабря после того, как районный кризисный центр сообщил о «немедленной воздушной угрозе» для Любартского уезда.

Работники немедленно передали рекомендацию включить сирены в девяти муниципалитетах: Любарт, Острув-Любельский, Усцимув, Фирлей, Михов, Камионка, Абрамув, Езержаны и Недзвяда.

Однако после прибытия сотрудников центра в районную администрацию и дополнительной проверки информации с Воеводским кризисным центром в Люблине выяснилось, что сообщение об угрозе не подтверждается.

«Вышеупомянутая ошибка была вызвана человеческой ошибкой», – говорится в заявлении.

Дежурный офицер воеводского центра не обнаружил данных о возможном воздушном нападении. После этого местным общинам дали указание отменить тревогу повторным включением сирен.

Власти уезда отметили, что ложное оповещение не было основано на официальных данных от воеводских служб, а происходило из непроверенного источника из стриминга. В ответ на инцидент уведомлен администратор уезда.

Этот инцидент произошел на фоне массированного российского удара по регионам Украины, в результате которого Польша поднимала свою военную авиацию.