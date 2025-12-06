USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Бельгия внезапно стала главным защитником России

Politico
16:26 1344

Евросоюз никак не может согласовать «репарационный кредит» Украине под залог замороженных российских активов. Главным (хотя и не единственным) препятствием является Бельгия. Именно там хранится львиная доля активов Центробанка РФ, которые были заблокированы в Европе в 2022 году.

Как пишет Politico, Бельгия является «самым ценным активом России»: все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера, который активно отклоняет предложенный Еврокомиссией план «репарационного кредита», потому что уверен, что в текущем виде он оставляет его страну один на один с угрозой возмездия со стороны России.

В своих выступлениях де Вевер подчеркивал, что Бельгия лояльна своим европейским партнерам и Украине, но «никогда не согласится взять на себя риски такой операции в одиночку». «Мы не собираемся взваливать сотни миллиардов евро на плечи [бельгийцев]. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще», — заявил де Вевер 3 декабря. Его позицию активно поддерживает и Euroclear.

Директор депозитария Валери Урбен говорила, что план Еврокомиссии нереалистичен и демонстрирует «непонимание того, как работают Euroclear и финансовые рынки». Ранее Урбен не исключала, что может даже подать в суд на власти ЕС, если они конфискуют российские активы, заблокированные в Euroclear.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется согласовать план об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до следующего саммита лидеров ЕС 18 декабря. Канцлер Германии Фридрих Мерц тоже спешит: как сообщало Politico, он опасается, что, если план «репарационного кредита» не реализуется, нагрузка ляжет на немецких налогоплательщиков.

Издание отмечает, что Бельгия — не единственная помеха для выдачи Украине «репарационного кредита». Против него также выступают Европейский центробанк и США. По информации Politico, летом 2025 года американские официальные лица прямо заявили представителю ЕС, что хотят вернуть России ее активы после заключения мирного соглашения с Украиной.

Еще одним препятствием может стать Венгрия. Российские активы в ЕС остаются замороженными, потому что каждые полгода лидеры всех стран ЕС, включая венгерского премьера Виктора Орбана, соглашаются продлевать санкции. Если Орбан передумает, Россия может снова претендовать на свои резервы, что создаст проблемы для Бельгии.

«В конечном счете [эта] задача может оказаться слишком сложной даже для высококвалифицированных юристов Еврокомиссии. Далеко не факт, что вообще существует юридическое решение, которое позволило бы обойти вето Венгрии и ответные меры России, удовлетворить Бельгию и при этом избежать необходимости заранее привлекать деньги европейских налогоплательщиков [на случай, если Россия добьется возврата своих активов]», — резюмирует Politico.

