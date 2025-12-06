USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку

16:19 3063

Президент США Дональд Трамп направил письмо азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором выразил признательность за совместную инициативу Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по выдвижению его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

В послании Трамп отметил, что глубоко благодарен за столь высокую оценку, подчеркнув, что она «вдохновляет на продолжение важной миссии по укреплению мира». Он заявил о своей неизменной приверженности прекращению конфликтов и повышению глобальной безопасности. По словам Трампа, сотрудничество с лидерами региона является значимым элементом усилий, направленных на достижение устойчивой стабильности.

Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — заявил президент Азербайджана.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3064
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3073
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 686
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1445
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1195
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2303
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1414
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3603
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2580
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3012
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1717

ЭТО ВАЖНО

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3064
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3073
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 686
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1445
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1195
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2303
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1414
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3603
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2580
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3012
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться