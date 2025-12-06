Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку

Президент США Дональд Трамп направил письмо азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором выразил признательность за совместную инициативу Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по выдвижению его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

В послании Трамп отметил, что глубоко благодарен за столь высокую оценку, подчеркнув, что она «вдохновляет на продолжение важной миссии по укреплению мира». Он заявил о своей неизменной приверженности прекращению конфликтов и повышению глобальной безопасности. По словам Трампа, сотрудничество с лидерами региона является значимым элементом усилий, направленных на достижение устойчивой стабильности.

Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — заявил президент Азербайджана.