Переговоры любят тишину

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине должны быть «в тени». Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

На просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

«Все переговоры должны быть «в тени», скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется - но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите», - отметил Буданов.

По данным западных медиа, представитель США - американский генерал Чарльз Дрисколл провел в Абу-Даби закрытые встречи с российской стороной. По данным СМИ, контакты были заранее согласованы по дипломатическим каналам и не афишировались из-за высокой чувствительности темы. В Пентагоне подтвердили факт переговоров, но отказались раскрывать их формат или состав российской делегации, отметив лишь, что «работа находится в чувствительной фазе».

Американские медиа отмечают, что встреча в Абу-Даби стала продолжением переговорного процесса, который стартовал в Женеве. Politico писало, что там состоялись интенсивные консультации между США, Украиной и опосредованно Россией по обновленному мирному плану.

Первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, включая положения о нейтральном статусе Украины, территориальные уступки и ограничения на вооружение. После критики со стороны Киева и отдельных европейских столиц план сократили примерно до 19 пунктов, однако ключевые спорные вопросы остались.

Как уточняла Financial Times, Вашингтон пытается выстроить «формулу прекращения огня», которая не будет выглядеть как прямое давление на Киев, но при этом будет соответствовать подходам новой администрации США. Официальные лица отмечают, что окончательные решения будут принимать президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.