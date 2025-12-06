Европа видит в США союзника

ЕС продолжает считать США своим главным союзником, несмотря на новую американскую Стратегию национальной безопасности, в которой Евросоюз подвергнут жесткой критике. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на форуме в Дохе.

«Мы остаемся главными союзниками. США заинтересованы, чтобы Европа существовала. Мы, как и раньше, остаемся союзниками и вместе работаем над различными проблемами», - отметила она. Каллас признала, что ЕС и США «не всегда соглашались по различным темам», но высказала мнение, что они «должны держаться вместе».

В опубликованной 5 декабря обновленной Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США. В нем также высказывается намерение поддерживать европейские «патриотические силы», представленные правыми националистическими партиями, чтобы предотвратить упадок Европы.