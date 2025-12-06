USD 1.7000
Зеленский о лучшем подарке для Украины

17:11 1475

Справедливый, длительный и достойный мир был бы лучшим подарком для всей Украины в день Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня день Вооруженных сил Украины. Я поздравляю еще раз всех наших воинов. Слава им, слава всем вам, слава Украине! И сегодня день Святого Николая, который 6 декабря отмечают во многих странах мира, Европы. День чудотворца, когда мы все верим в чудо и ждем подарков. Конечно, сегодня для каждого из нас, для всей Украины, всех семей лучшим подарком был бы мир. Безусловно, справедливый, достойный, как все говорят, честный. На мой взгляд, важно, чтобы он был длительный», - сказал Зеленский во время выступления на Военном молитвенном завтраке в субботу.

Украинский президент отметил, что «мы знаем, что никто нам не подарит этот мир, его нужно завоевать».

В то же время он добавил, что Украина должна рассчитывать на себя, на свои Вооруженные силы, на своих партнеров, в частности Европу и США, и на «адекватный цивилизованный мир», который знает, что «РФ давно нарушает нормы международного права, законы здравого смысла и абсолютно все Божьи призывы».

«Поэтому мы боремся на поле боя, на дипломатической арене, боремся с унынием внутри нас, знаем, что мы не в одиночку, верим, что вместе мы защитим свое право. И у нас оно есть - справедливое право на жизнь, нашу Богом данную землю, мы точно защитим наше будущее и справедливый мир», - отметил Зеленский.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3069
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3074
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 692
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1456
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1197
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2313
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1417
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3608
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2581
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3013
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1720

