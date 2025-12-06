Зеленский о лучшем подарке для Украины

Справедливый, длительный и достойный мир был бы лучшим подарком для всей Украины в день Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня день Вооруженных сил Украины. Я поздравляю еще раз всех наших воинов. Слава им, слава всем вам, слава Украине! И сегодня день Святого Николая, который 6 декабря отмечают во многих странах мира, Европы. День чудотворца, когда мы все верим в чудо и ждем подарков. Конечно, сегодня для каждого из нас, для всей Украины, всех семей лучшим подарком был бы мир. Безусловно, справедливый, достойный, как все говорят, честный. На мой взгляд, важно, чтобы он был длительный», - сказал Зеленский во время выступления на Военном молитвенном завтраке в субботу.

Украинский президент отметил, что «мы знаем, что никто нам не подарит этот мир, его нужно завоевать».

В то же время он добавил, что Украина должна рассчитывать на себя, на свои Вооруженные силы, на своих партнеров, в частности Европу и США, и на «адекватный цивилизованный мир», который знает, что «РФ давно нарушает нормы международного права, законы здравого смысла и абсолютно все Божьи призывы».

«Поэтому мы боремся на поле боя, на дипломатической арене, боремся с унынием внутри нас, знаем, что мы не в одиночку, верим, что вместе мы защитим свое право. И у нас оно есть - справедливое право на жизнь, нашу Богом данную землю, мы точно защитим наше будущее и справедливый мир», - отметил Зеленский.