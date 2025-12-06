Россия потеряла 1% мужчин

С начала войны в Украине Россия могла потерять погибшими в ходе боев 1% довоенного мужского населения , пишет The Economist. С учетом данных последней довоенной переписи 2020–2021 годов, согласно которым в России проживали более 68 млн мужчин, количество погибших российских военных может превышать 680 тыс. человек.

Всего же, по подсчетам издания, российские потери умершими и ранеными составили от 1 до 1,35 млн солдат и офицеров — это больше, чем число американских солдат, убитых или получивших ранения во время Второй мировой войны.

За неполный год российские войска, согласно данным Института изучения войны (ISW), смогли захватить 4562 кв. км украинской территории. Это на 22% больше, чем в 2024 году, когда ВС РФ взяли под контроль 3734 кв. км площади Украины.

Даже несмотря на определенные успехи России в покровско-мирноградской зоне Донецкой области, в Купянске на харьковском направлении, а также ускорившееся наступление в Запорожской области, общие темпы ее продвижения остаются медленными, констатирует The Economist. За последние три года РФ смогла дополнительно оккупировать лишь 1,45% территории Украины, где проживает примерно такая же доля населения, что и до вторжения.

Фактически за это время ни один крупный город не перешел под контроль РФ. Даже в Покровске, бои за который идут уже почти полтора года, до войны жила 61 000 человек, он был лишь 73-м по величине городом Украины. По данным ISW, город пока не захвачен российскими военными окончательно.