Станут ли США помогать России?

Новая Стратегия национальной безопасности США должна стать последним предупреждением для Европы о том, что в сдерживании российской экспансии она осталась одна. В лучшем случае Вашингтон просто будет стоять в стороне, в худшем - помогать Москве. Об этом в авторской статье для Foreign Policy пишет Натали Toccи, итальянский политолог и специалист по международным отношениям, директор ведущего аналитического центра Италии Istituto Affari Internazionali.

«Европейцы убаюкали себя верой в то, что президент США Дональд Трамп непредсказуем и непоследователен, но в конце концов управляем. Это странным образом успокаивает, но это неправильно», - пишет она.

Тосси отмечает, что обнародованная на этой неделе новая стратегия нацбезопасности США свидетельствует о желании администрации Трампа иметь хорошие отношения с Россией, а не с Европой. По ее мнению, президент США «мечтает вместе с Россией разделить и завоевать» европейский континент, «доверив значительную часть грязной работы националистическим, ультраправым европейским силам, поддерживаемым и Москвой, и Вашингтоном».

«Европе давно пора осознать, что, когда речь идет о войне между Россией и Украиной и безопасности континента, она в лучшем случае сама. В худшем случае она сейчас сталкивается с двумя противниками: Россией на востоке и Соединенными Штатами Трампа на западе», - предупреждает аналитик.

Тосси критикует тактику Европы с «подставлением щеки» Трампу «в попытках сохранить уже разрушенный трансатлантический альянс». По ее мнению, европейцам стоит наконец взять собственную безопасность в свои руки.

«Война России за имперское завоевание начинается с Украины, но не заканчивается ею, и капитуляция Киева лишь высвободит российские ресурсы для открытия новых фронтов против Европы. Украина, к сожалению, является воротами, которые предотвращают превращение гибридной войны, которая уже бушует в Европе, в гораздо более серьезное военное нападение», - пишет она.