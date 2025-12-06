USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Станут ли США помогать России?

Foreign Policy
17:35 1202

Новая Стратегия национальной безопасности США должна стать последним предупреждением для Европы о том, что в сдерживании российской экспансии она осталась одна. В лучшем случае Вашингтон просто будет стоять в стороне, в худшем - помогать Москве. Об этом в авторской статье для Foreign Policy пишет Натали Toccи, итальянский политолог и специалист по международным отношениям, директор ведущего аналитического центра Италии Istituto Affari Internazionali.

«Европейцы убаюкали себя верой в то, что президент США Дональд Трамп непредсказуем и непоследователен, но в конце концов управляем. Это странным образом успокаивает, но это неправильно», - пишет она.

Тосси отмечает, что обнародованная на этой неделе новая стратегия нацбезопасности США свидетельствует о желании администрации Трампа иметь хорошие отношения с Россией, а не с Европой. По ее мнению, президент США «мечтает вместе с Россией разделить и завоевать» европейский континент, «доверив значительную часть грязной работы националистическим, ультраправым европейским силам, поддерживаемым и Москвой, и Вашингтоном».

«Европе давно пора осознать, что, когда речь идет о войне между Россией и Украиной и безопасности континента, она в лучшем случае сама. В худшем случае она сейчас сталкивается с двумя противниками: Россией на востоке и Соединенными Штатами Трампа на западе», - предупреждает аналитик.

Тосси критикует тактику Европы с «подставлением щеки» Трампу «в попытках сохранить уже разрушенный трансатлантический альянс». По ее мнению, европейцам стоит наконец взять собственную безопасность в свои руки.

«Война России за имперское завоевание начинается с Украины, но не заканчивается ею, и капитуляция Киева лишь высвободит российские ресурсы для открытия новых фронтов против Европы. Украина, к сожалению, является воротами, которые предотвращают превращение гибридной войны, которая уже бушует в Европе, в гораздо более серьезное военное нападение», - пишет она.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3070
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3075
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 695
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1460
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1203
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2318
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1418
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3611
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2581
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3013
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1723

