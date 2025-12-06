Маска понесло...

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Евросоюз (ЕС) должен быть упразднен, а отдельным странам необходимо вернуть суверенитет.

«ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ», - написал он в X.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) анализирует новые аспекты в рамках расследования в отношении соцсети X. Орган рассматривает несколько тем, связанных с соблюдением требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.