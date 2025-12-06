В Нидерландах призвали упразднить Еврокомиссию

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой критикой Еврокомиссии (ЕК), заявив, что ее следует упразднить в связи с решением о введении штрафов для соцсети X.

«Никто вас не выбирал. Вы никого не представляете. Вы - тоталитарная структура. Мы должны не признавать штрафы в отношении X, а упразднить Еврокомиссию», - написал Вилдерс в этой соцсети в ответ на пост ЕК о решении оштрафовать ее.

5 декабря ЕК оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье, X «нарушила нормы транспарентности». Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее может купить любой», а X «не проводит достаточной верификации».

Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть «не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей», в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.