Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

В Нидерландах призвали упразднить Еврокомиссию

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой критикой Еврокомиссии (ЕК), заявив, что ее следует упразднить в связи с решением о введении штрафов для соцсети X.

«Никто вас не выбирал. Вы никого не представляете. Вы - тоталитарная структура. Мы должны не признавать штрафы в отношении X, а упразднить Еврокомиссию», - написал Вилдерс в этой соцсети в ответ на пост ЕК о решении оштрафовать ее.

5 декабря ЕК оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье, X «нарушила нормы транспарентности». Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее может купить любой», а X «не проводит достаточной верификации».

Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть «не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей», в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
