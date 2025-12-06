Азербайджанский сыр захватывает грузинский рынок

По данным Национальной службы статистики Грузии, за январь–октябрь текущего года страна импортировала из Азербайджана молочную продукцию на сумму 343,2 тыс. долларов, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом за 10 месяцев Грузия ввезла из-за рубежа сыр и творог на сумму 33,1 млн долларов, что на 28% больше, чем годом ранее.

Основные объемы импорта пришлись на продукцию из Германии — 5,62 млн долларов, Турции — 4,8 млн, России — 3,86 млн, Польши — 3,54 млн, Италии — 3,28 млн долларов.

В 2024 году общий импорт сыра и творога в Грузию составил 32,76 млн долларов, из которых 120 тыс. долларов пришлись на долю Азербайджана. Существенный рост поставок в текущем году свидетельствует о расширении присутствия азербайджанских производителей на грузинском рынке.