Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Азербайджанский сыр захватывает грузинский рынок

18:12 1022

Поставки азербайджанского сыра и творога на рынок Грузии демонстрируют значительный рост.

По данным Национальной службы статистики Грузии, за январь–октябрь текущего года страна импортировала из Азербайджана молочную продукцию на сумму 343,2 тыс. долларов, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом за 10 месяцев Грузия ввезла из-за рубежа сыр и творог на сумму 33,1 млн долларов, что на 28% больше, чем годом ранее.

Основные объемы импорта пришлись на продукцию из Германии — 5,62 млн долларов, Турции — 4,8 млн, России — 3,86 млн, Польши — 3,54 млн, Италии — 3,28 млн долларов.

В 2024 году общий импорт сыра и творога в Грузию составил 32,76 млн долларов, из которых 120 тыс. долларов пришлись на долю Азербайджана. Существенный рост поставок в текущем году свидетельствует о расширении присутствия азербайджанских производителей на грузинском рынке.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3072
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3078
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 699
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1468
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1205
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2322
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1418
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3611
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2583
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3013
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1725

