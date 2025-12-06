USD 1.7000
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты

18:24 1469

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел для группы граждан прогулку по селу Киранц в Тавушской области, расположенному на границе с Азербайджаном, заявив, что после демаркации участка границы обстановка там стабилизировалась.

По его словам, за последний год не произошло ни одного инцидента.

«Уже год не было никаких инцидентов, более того, в какой-то момент после демаркации армянские и азербайджанские пограничники вышли из окопов, то есть были видны друг другу. Затем, на втором этапе, они сняли каски и бронежилеты, а на третьем этапе договорились, что в автоматическом оружии не будет патронов. Теперь я стою здесь, и никаких опасений у меня нет», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что через территорию Азербайджана уже идет железнодорожное сообщение и в Армению поступают товары, а в ближайшее время ожидаются и поставки из Армении.

«Сейчас товары уже поступают в Армению по железной дороге через Азербайджан, скоро пойдут и другие товары из Армении. Киранц — мирное село. С момента демаркации границы Киранц вырос на 50%», — добавил он.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3073
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3078
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 701
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1471
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1205
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2322
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1418
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3612
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2584
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3013
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1726
