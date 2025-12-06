Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел для группы граждан прогулку по селу Киранц в Тавушской области, расположенному на границе с Азербайджаном, заявив, что после демаркации участка границы обстановка там стабилизировалась.

По его словам, за последний год не произошло ни одного инцидента.

«Уже год не было никаких инцидентов, более того, в какой-то момент после демаркации армянские и азербайджанские пограничники вышли из окопов, то есть были видны друг другу. Затем, на втором этапе, они сняли каски и бронежилеты, а на третьем этапе договорились, что в автоматическом оружии не будет патронов. Теперь я стою здесь, и никаких опасений у меня нет», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что через территорию Азербайджана уже идет железнодорожное сообщение и в Армению поступают товары, а в ближайшее время ожидаются и поставки из Армении.

«Сейчас товары уже поступают в Армению по железной дороге через Азербайджан, скоро пойдут и другие товары из Армении. Киранц — мирное село. С момента демаркации границы Киранц вырос на 50%», — добавил он.