Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая на панельной дискуссии в Дохе вместе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, заявил, что армянское общество настроено на достижение мира с Азербайджаном. По его словам, сейчас в Армении поддерживают мирный процесс и стремятся к его институционализации.

Григорян отметил, что всего несколько лет назад позиции Баку и Еревана резко расходились, однако в настоящее время большинство нарративов стали схожими. Часть вопросов еще остается нерешенной, но, как подчеркнул он, стороны способны укреплять сотрудничество и улучшать перспективы будущего взаимодействия.

Секретарь Совбеза Армении также назвал парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном «большим успехом, изменившим атмосферу» на Южном Кавказе. По словам Григоряна, обсуждение уже сосредоточено не на самом конфликте, а на механизмах укрепления и институционализации мира. Ратификация соглашения и разблокирование коммуникаций в регионе, подчеркнул он, являются частью процесса реализации договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне.