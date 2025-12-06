Контрафактные лекарства пытались скрыть под грузом «картофеля»

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в страну крупной партии контрабандных лекарственных препаратов. Как сообщает Государственный таможенный комитет, нарушение было выявлено благодаря современным системам анализа рисков и цифрового мониторинга.

По данным ГТК, аналитическая платформа зафиксировала отклонение маршрута грузовика, следовавшего из Турции с заявленным грузом картофеля, а также выявила несоответствия в сопроводительных документах. Машина была взята под контроль на таможенном посту «Красный мост» в Товузе.

Проверка показала, что грузовой отсек подвергался незаконному вмешательству: контрабандисты пытались извлечь часть картонных коробок до прибытия таможенников. Внутри обнаружено 22 тысячи единиц медикаментов 90 наименований.

По факту проводится расследование.