Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Контрафактные лекарства пытались скрыть под грузом «картофеля»

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в страну крупной партии контрабандных лекарственных препаратов. Как сообщает Государственный таможенный комитет, нарушение было выявлено благодаря современным системам анализа рисков и цифрового мониторинга.

По данным ГТК, аналитическая платформа зафиксировала отклонение маршрута грузовика, следовавшего из Турции с заявленным грузом картофеля, а также выявила несоответствия в сопроводительных документах. Машина была взята под контроль на таможенном посту «Красный мост» в Товузе.

Проверка показала, что грузовой отсек подвергался незаконному вмешательству: контрабандисты пытались извлечь часть картонных коробок до прибытия таможенников. Внутри обнаружено 22 тысячи единиц медикаментов 90 наименований.

По факту проводится расследование.

Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 3075
Ты мне - золото, я тебе - Калашников
Ты мне - золото, я тебе - Калашников наш комментарий; все еще актуально
12:52 3079
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
Григорян: Армянское общество готово к миру с Азербайджаном
18:33 703
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 1472
Станут ли США помогать России?
Станут ли США помогать России? Foreign Policy
17:35 1206
Россия потеряла 1% мужчин
Россия потеряла 1% мужчин
17:23 2323
Переговоры любят тишину
Переговоры любят тишину
16:42 1419
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
16:00 3613
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
Фидан рассказал, что могут делать азербайджанцы в Газе
14:29 2584
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос; все еще актуально
11:42 3013
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ
Алиев принял руководителей компаний из ОАЭ фото; обновлено 18:54
18:54 1727

