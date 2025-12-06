Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

Азербайджан импортировал в январе-ноябре 2025 года из Турции сталь на сумму $99,013 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Об этом сообщает Совет экспортеров Турции.

В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан сталь на сумму $10,504 млн, что на 19,1% больше, чем годом ранее.

Отметим, общая стоимость экспорта стали из Турции за 11 месяцев выросла на 2,3% в годовом сравнении, до $15 млрд 38,4 млн, а в ноябре - на 5,9%, до $1 млрд 246,1 млн.

Крупнейшими импортерами стали из Турции стали Румыния ($1 млрд 230,004 млн, рост на 5% за год), Италия ($1 млрд 25,5 млн, +2,7%) и Германия ($694 млн 514,5 млн, +6,1%).