Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Казахстан срочно ищет пути для своей нефти

19:49

Казахстан рассматривает и задействует все доступные альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на территории России.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

По информации ведомства, в срочном порядке проводится работа по перераспределению объемов добытой нефти совместно с нефтедобывающими компаниями. «Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом технических возможностей принимающих сторон», — отметили в Минэнерго.

