Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия сообщила о повреждении архитектурного памятника местного значения в Баку в ходе ремонтно-реставрационных работ.

По данным Службы, компания VEST PARK в 2023 году планировала строительство нового жилого здания в непосредственной близости от дома по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Салатын Аскеровой, 213. Это сооружение является архитектурным памятником и находится под государственной охраной. Строительство рядом с историческим объектом требовало особого контроля, и 29 августа 2023 года проект был направлен в Службу для рассмотрения.

5 сентября 2023 года ведомство предупредило, что новое строительство может нанести ущерб памятнику, и потребовало проведения ремонтно-реставрационных работ за счет компании. 7 ноября был подготовлен проект по укреплению фундамента, реставрации фасада, внутреннего двора и кровли. Однако, как отмечено в сообщении, в процессе выполнения работ требования проекта были грубо нарушены.

В проекте предусматривалось сохранение существующего рубероидного покрытия крыши, однако компания заменила его на металлическую черепицу. Дымовые и вентиляционные трубы были закрыты, а дополнительные конструкции создали угрозу устойчивости здания.

В связи с нарушениями Служба приостановила работы, а в отношении компании был составлен протокол, направленный в Насиминский районный суд. По решению суда от 28 ноября 2025 года VEST PARK признали виновной.

Компания демонтировала установленные вне проекта элементы кровли, однако сама крыша оказалась повреждена, что привело к проникновению дождевой воды в квартиры жильцов.

Служба заявила, что будут приняты необходимые меры, чтобы компания в кратчайшие сроки восстановила кровлю исторического здания.