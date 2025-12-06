Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...

USD 1.7000
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Reuters изложил позицию Анкары по ряду ключевых международных вопросов, включая ситуацию в секторе Газа и отношения с Сирией. По его словам, отказ от продвижения американского плана по прекращению огня в Газе станет «огромным провалом» для всего мирового сообщества.

Фидан заявил, что для разоружения ХАМАС необходимы надежные палестинские гражданские и полицейские структуры. Контроль же над Газой, подчеркнул он, должен перейти не к ХАМАС, а к специализированному палестинскому комитету. Турция, по его словам, готова направить свои силы для участия в международной стабилизационной миссии в секторе Газа, несмотря на сопротивление Израиля.

Глава МИД также коснулся темы договоренностей между «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и Дамаском. Он отметил, что SDF не намерены выполнять соглашения о своей интеграции в государственные структуры Сирии. Анкара предупредила о возможности военных действий, если договоренности не будут реализованы. Фидан подчеркнул, что стабильность Сирии возможна только при наличии единой армии и централизованного командования, добавив, что Турция не поддержит существование параллельных сил, которые могут угрожать национальной безопасности.

