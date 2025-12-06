USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Сирийцы выберут президента

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на Дохийском форуме, заявил, что президентские выборы в стране пройдут через четыре года и будут организованы на основе новой конституции.

По словам аш-Шараа, в стране уже проведена всеобъемлющая конференция по национальному диалогу, по итогам которой была принята временная конституционная декларация. Документ наделяет переходного президента полномочиями сроком на пять лет, в течение которых должны быть разработаны новые законы и подготовлена конституция, определяющая будущую систему государственного управления.

«Через четыре года мы обязательно проведем выборы», — отметил аш-Шараа, подчеркнув, что переходный процесс требует времени из-за его характера и сложности.

Он также сообщил, что переходное правительство уже организовало парламентские выборы, несмотря на тяжелые условия, в которых находится Сирия, добавив, что этот процесс проходил «в соответствии с текущей ситуацией» и при отсутствии полноценной инфраструктуры.

