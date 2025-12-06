USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...

20:53

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) арестовали в Лос-Анджелесе нелегального иммигранта с азербайджанским паспортом.

Как сообщает Fox News, любимый телеканал президента Дональда Трампа, у нелегала было несколько судимостей, в том числе за жестокое обращение с животными, поджог и хранение запрещенных веществ. По данным ICE, Рафаэль Владимирович Саркисян, уроженец Азербайджана, был арестован Иммиграционной и таможенной полицией Лос-Анджелеса 25 ноября, он останется под стражей в ожидании процедуры депортации.

Рафаэль Саркисян был арестован Иммиграционной и таможенной полицией

Неясно, когда и через какую территорию Саркисян въехал в Соединенные Штаты.

Примечательно, что корреспондент телеканала особо отметил, что арест произошел спустя несколько месяцев после подписания в Белом доме соглашения между Азербайджаном и Арменией. Непонятно, какая связь может быть между арестом мигранта-нелегала с азербайджанским паспортом и Вашингтонским мирным саммитом 8 августа.

С другой стороны, арестованный Рафаэль Саркисян, вероятно, является одним из армян, покинувших Азербайджан в начале 1990-х по советскому паспорту, а значит, не является гражданином независимой Азербайджанской Республики. Однако Иммиграционная и таможенная полиция США, скорее всего, депортирует его в Азербайджан.

