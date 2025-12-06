Спецпосланник Трампа и его зять провели переговоры с Зеленским

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который является зятем президента США Дональда Трампа. В беседе также участвовали глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Зеленский назвал разговор «долгим и содержательным», отметив, что Украина настроена продолжать честное взаимодействие с американской стороной для достижения мира. Он сообщил, что стороны договорились о дальнейших шагах и новых форматах диалога с США. «Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам», — сказал Зеленский.

По его словам, часть вопросов невозможно обсудить по телефону, поэтому необходима детальная работа команд над идеями и предложениями.

Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора были рассмотрены ключевые вопросы, которые, по его утверждению, могут способствовать прекращению кровопролития, а также снизить риск нового вторжения России и невыполнения ею обязательств в будущем.

