Турция о принуждении России и Украины к миру силой

У России есть «много причин не доверять никому», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 23-м форуме в Дохе, затрагивая тему российско-украинской войны, сообщает Arti Gercek.

«В отсутствие США Европе, похоже, нужны более креативные, устойчивые и долгосрочные решения. По моему мнению, единственный реалистичный способ положить конец этой войне — это убедительно подвести стороны к мирным переговорам, а при необходимости - и силой», - заявил Фидан.

По словам главы МИД Турции, соответствующие переговоры уже ведутся.

«У Европы есть много причин не доверять России. Точно так же и у России есть много причин не доверять никому», - добавил он.