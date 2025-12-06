USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Турция о принуждении России и Украины к миру силой

21:09 1062

У России есть «много причин не доверять никому», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 23-м форуме в Дохе, затрагивая тему российско-украинской войны, сообщает Arti Gercek. 

«В отсутствие США Европе, похоже, нужны более креативные, устойчивые и долгосрочные решения. По моему мнению, единственный реалистичный способ положить конец этой войне — это убедительно подвести стороны к мирным переговорам, а при необходимости - и силой», - заявил Фидан. 

По словам главы МИД Турции, соответствующие переговоры уже ведутся. 

«У Европы есть много причин не доверять России. Точно так же и у России есть много причин не доверять никому», - добавил он. 

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 239
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 581
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1063
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2546
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4388
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1184
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 863
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1291
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1830
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3654
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4176

