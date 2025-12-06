USD 1.7000
Сирия предупредила: предложение Израиля опасно

21:14 442

Требование Израиля о создании демилитаризованной зоны ставит Сирию в опасное положение.

Об этом заявил сирийский лидер Ахмед аш-Шараа на форуме в Дохе.

"Дамаск настаивает на соблюдении соглашения о разъединении с Израилем 1974 года, которое действует уже более 50 лет, – в том или ином смысле это успешное соглашение", - подчеркнул он.

По словам аш-Шараа, вмешательство в соглашение и стремление к другим договоренностям, таким как демилитаризованная зона… может поставить арабское государство в опасное положение: "Разговор о создании демилитаризованной буферной зоны на границе с Израилем является опасной темой. Возникает вопрос, кто будет обеспечивать безопасность этой зоны, кто будет ею управлять, если там не будет присутствия армии и служб безопасности Сирии, это логичные опасения".

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 243
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 583
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1065
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2548
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4388
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1184
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 863
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1293
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1831
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3657
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4178

