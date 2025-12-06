Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, выступая на форуме «выСтоим», заявил, что ущерб России от украинских атак по объектам нефтепереработки значительно превышает последствия всех санкций западных стран.

По его словам, говорить о поражении 18–21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ не совсем корректно. «Правильно говорить о нефтепереработке в категории бензина, где мы действительно нанесли более 20% потерь. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь речь идет об одной пятой всего потенциала», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что удары по бензиновому сектору влияют на социальную сферу, экономику и бюджетное планирование России. Однако, как заявил глава ГУР, на темп ведения войны между Украиной и РФ это существенно не влияет.

«Военная техника в основном работает на дизельном топливе. Кроме того, Россия — страна, где, как показывает практика, люди могут обходиться минимальными бытовыми ресурсами, но армия будет получать все необходимое. Это нужно осознать и честно признать», — сказал он.

Буданов также считает, что показатель в 20% поражений следует удерживать и при возможности увеличивать. По его словам, достижение уровня в 30% является «реалистичной задачей».