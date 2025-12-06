USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения

21:27 583

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, выступая на форуме «выСтоим», заявил, что ущерб России от украинских атак по объектам нефтепереработки значительно превышает последствия всех санкций западных стран.

По его словам, говорить о поражении 18–21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ не совсем корректно. «Правильно говорить о нефтепереработке в категории бензина, где мы действительно нанесли более 20% потерь. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь речь идет об одной пятой всего потенциала», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что удары по бензиновому сектору влияют на социальную сферу, экономику и бюджетное планирование России. Однако, как заявил глава ГУР, на темп ведения войны между Украиной и РФ это существенно не влияет.

«Военная техника в основном работает на дизельном топливе. Кроме того, Россия — страна, где, как показывает практика, люди могут обходиться минимальными бытовыми ресурсами, но армия будет получать все необходимое. Это нужно осознать и честно признать», — сказал он.

Буданов также считает, что показатель в 20% поражений следует удерживать и при возможности увеличивать. По его словам, достижение уровня в 30% является «реалистичной задачей».

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 245
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 584
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1067
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2551
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4388
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1186
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 865
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1295
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1833
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3658
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4178

