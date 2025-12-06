Россияне «уронили» авиабомбу на Белгород

В городе и Белгородском округе, написал Гладков в своем телеграм-канале, возникли перебои с подачей электричества. Пострадал один человек, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Также в результате взрыва, сообщил губернатор, был поврежден грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбиты окна.

Белгородское издание «Пепел» в то же время пишет, что рядом с электроподстанцией на Сторожевой улице в Белгороде упала российская авиабомба. «Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА», — отмечает издание. Кроме того, по данным «Пепла», жители перед взрывом слышали гул самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.