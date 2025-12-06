USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Россияне «уронили» авиабомбу на Белгород

21:45 453

В Белгороде вечером 6 декабря прогремел мощный взрыв. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о «прилете неустановленного боеприпаса».

В городе и Белгородском округе, написал Гладков в своем телеграм-канале, возникли перебои с подачей электричества. Пострадал один человек, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Также в результате взрыва, сообщил губернатор, был поврежден грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбиты окна.

Белгородское издание «Пепел» в то же время пишет, что рядом с электроподстанцией на Сторожевой улице в Белгороде упала российская авиабомба. «Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА», — отмечает издание. Кроме того, по данным «Пепла», жители перед взрывом слышали гул самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 247
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 585
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1067
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2551
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4389
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1188
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 866
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1296
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1834
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3658
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4178

