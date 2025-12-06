В Иране опять арестовывают из-за хиджабов

Иранские власти арестовали двух организаторов марафона на острове Киш после того, как появились фотографии женщин, участвовавших в соревнованиях без хиджаба. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mizan.

На опубликованных в интернете снимках видно, что ряд участниц не соблюдали строгий дресс-код, установленный для женщин в Исламской Республике с начала 1980-х годов.

Отмечается, что двое главных организаторов соревнований арестованы. Один из них является должностным лицом свободной зоны Киш, а другой работает в частной компании, организовавшей марафон.