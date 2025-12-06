USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

В Иране опять арестовывают из-за хиджабов

21:38

Иранские власти арестовали двух организаторов марафона на острове Киш после того, как появились фотографии женщин, участвовавших в соревнованиях без хиджаба. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mizan.

На опубликованных в интернете снимках видно, что ряд участниц не соблюдали строгий дресс-код, установленный для женщин в Исламской Республике с начала 1980-х годов.   

Отмечается, что двое главных организаторов соревнований арестованы. Один из них является должностным лицом свободной зоны Киш, а другой работает в частной компании, организовавшей марафон.

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
19:38
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
10:29
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
20:01
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19

Подписаться